Житель Калуги отдал мошеннику 104 тысячи рублей, пытаясь заказать проститутку

В Калуге мужчина стал жертвой мошенника, пытаясь заказать проститутку, сообщили в среду, 7 сентября, в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, молодой человек из другого региона использовал в интернете фото девушек, говорил по телефону женским голосом и смог выманить у калужанина предоплату в 104 тысячи рублей. После этого преступник перестал выходить на связь.

Еще два жителя Калуги таким же способом потеряли 77 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовные дела о мошенничестве.

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