В Калуге 21-летний мужчина украл телефон, который его попросили подержать
В Калуге местный житель лишился сумки с телефоном и деньгами, когда дал ее подержать случайному прохожему на улице. Сам он в этот момент был занят конфликтом с другим человеком, сообщили во вторник, 6 сентября, в управлении МВД по Калужской области.
21-летний мужчина согласился присмотреть за вещами, но потом, выбрав момент, убежал.
В сумке лежали деньги и телефон. Общий ущерб оценили в 50 тысяч рублей.
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