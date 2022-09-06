В Калуге 21-летний мужчина украл телефон, который его попросили подержать

В Калуге местный житель лишился сумки с телефоном и деньгами, когда дал ее подержать случайному прохожему на улице. Сам он в этот момент был занят конфликтом с другим человеком, сообщили во вторник, 6 сентября, в управлении МВД по Калужской области.

21-летний мужчина согласился присмотреть за вещами, но потом, выбрав момент, убежал.

В сумке лежали деньги и телефон. Общий ущерб оценили в 50 тысяч рублей.

По статье «Кража» молодому калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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