В Калуге 51-летняя женщина убила знакомого в общежитии на улице Хрустальной

В Калуге 51-летняя женщина задержана по подозрению в убийстве своего 49-летнего знакомого. Во вторник, 5 сентября, об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Преступление произошло в комнате общежития на улице Хрустальной в ночь на 4 сентября.

По предварительным данным, калужанка обиделась на знакомого и ударила того ножом. От полученной травмы мужчина скончался.

Ранее подозреваемая отбывала срок за убийство мужа в 2010 году.

По новому делу женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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