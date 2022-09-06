В Калуге 51-летняя женщина убила знакомого в общежитии на улице Хрустальной
В Калуге 51-летняя женщина задержана по подозрению в убийстве своего 49-летнего знакомого. Во вторник, 5 сентября, об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.
Преступление произошло в комнате общежития на улице Хрустальной в ночь на 4 сентября.
По предварительным данным, калужанка обиделась на знакомого и ударила того ножом. От полученной травмы мужчина скончался.
Ранее подозреваемая отбывала срок за убийство мужа в 2010 году.
По новому делу женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
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