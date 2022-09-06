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В Калужской области любитель громкой музыки угрожал убить соседей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.09.2022 10:12 0 490
В Калужской области любитель громкой музыки угрожал убить соседей

Конфликт между соседями из-за громкой музыки произошел в Юхновском районе. Во вторник, 6 сентября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Один из мужчин включил у себя на участке музыку, которая не понравилась его соседям. Те пришли разбираться, и один из гостей ударил ногой по колонке. Музыка прекратилась.

Владелец колонки вышел с топором и побежал на соседей. Потом бросил топор, взял два ножа и начал угрожать. После разговора на повышенных тонах ссора закончилась.

На любителя громкой музыки написали заявление. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.09.2022 10:12 0 490
Тэги: криминал
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