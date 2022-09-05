В Калуге 57-летний мужчина задержан за нападение на двух женщин

В Калуге 57-летний мужчина за день попытался ограбить двух женщин. В Одном случае ему это удалось, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

В магазине преступник не смог вырвать у пожилой женщины кошелек из рук и убежал.

А на улице сорвал с шеи другой женщины золотую цепочку.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на грабеж» и «Грабеж».

Предполагаемому виновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

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