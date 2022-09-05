Жительница Калуги перевела мошенникам 500 тысяч рублей
Еще одна жительница Калуги стала жертвой мошенников. В понедельник, 5 сентября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Преступники связывались с калужанкой по телефону и представлялись сотрудниками банка.
Сначала женщина перевела на якобы безопасный счет все свои сбережения, а потом отправила мошенникам полученный кредит.
Возбуждено уголовное дело, сейчас ведется его расследование.
В полиции отмечают, что таким же способом еще один калужанин потерял 900 тысяч рублей.
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