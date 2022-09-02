В Калуге 23-летнего мужчину ждет суд за попытку убийства на улице Инженерной

В Калуге до 15 лет лишения свободы грозит 23-летнему мужчине, которого обвиняют в попытке убийства. О завершении расследования уголовного дела в пятницу, 2 сентября, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Инцидент произошел 19 ноября прошлого года. Обвиняемый пришел в гости к своему другу на улицу Инженерную. Молодые люди выпивали. Через два часа туда же пришли две девушки.

- Через некоторое время обвиняемый стал агрессивно себя вести по отношению к девушкам, припоминания свои старые обиды, и размахивать раскладным ножом, - заявили в Следственном комитете. - Хозяину квартиры удалось успокоить гостя, однако, когда он повернулся спиной, обвиняемый схватил два кухонных ножа и нанес хозяину не менее семи ножевых ранений по телу, причинив тяжкий вред его здоровью.

Девушки попытались вмешаться, но одну из них предполагаемый виновник начал душить, а второй приставил нож к шее. В какой-то момент девушке все-таки удалось выбежать на улицу.

Парня с ножевыми ранениями врачам удалось спасти.

В ближайшее время по делу начнется суд.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.