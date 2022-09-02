В Калуге пьяному водителю грозит два года колонии

В Калуге сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль, которым управлял пьяный мужчина. В пятницу, 2 сентября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

От освидетельствования 37-летний калужанин отказался.

Позже выяснилось, что ранее этого человека лишили водительского удостоверения на полтора года за езду в нетрезвом виде.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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