В Калуге 39-летняя женщина ударила ножом мужчину, которого привела домой из бара

В Калуге 39-летней женщине грозит до 10 лет лишения свободы за удар ножом в плечо мужчине. В пятницу, 2 сентября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, они познакомились в развлекательном заведении и продолжили вечер в квартире у калужанки. Там и началась ссора.

Мужчина схватил калужанку за руку, а та взялась за нож.

Пострадавший обратился в больницу сам, а уже врачи вызвали полицию.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

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