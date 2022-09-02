В Калуге 39-летняя женщина ударила ножом мужчину, которого привела домой из бара
В Калуге 39-летней женщине грозит до 10 лет лишения свободы за удар ножом в плечо мужчине. В пятницу, 2 сентября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.
По предварительным данным, они познакомились в развлекательном заведении и продолжили вечер в квартире у калужанки. Там и началась ссора.
Мужчина схватил калужанку за руку, а та взялась за нож.
Пострадавший обратился в больницу сам, а уже врачи вызвали полицию.
Сейчас ведется расследование уголовного дела.
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