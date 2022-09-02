В Калужской области на четыре года посадили мужчину, который угрожал полицейскому

В Юхновском районе 24-летний местный житель осужден на четыре года колонии строгого режима за угрозы полицейскому. В пятницу, 2 сентября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

В феврале виновник в пьяном виде пришел в магазин. Полицейский составлял протокол на нарушителя, а тот начал угрожать насилием самому сотруднику МВД и его родственникам.

Ранее преступник уже не раз был судим по уголовным статьям.

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