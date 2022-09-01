В Калуге задержан курьер, который забирал у стариков деньги для мошенников

В Калуге задержан 23-летний мужчина, которого подозревают в соучастии в мошенничестве. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, преступники звонили пенсионерам и рассказывали, что их дети стали виновниками ДТП. Для освобождения от ответственности якобы нужно было дать деньги.

За наличными как раз и приезжал задержанный курьер. В общей сложности три пожилых человека отдали 440 тысяч рублей.

Деньги калужанин через банкомат отправлял преступникам. Часть он оставлял себе в качестве вознаграждения.

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