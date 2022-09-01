В Калужской области два человека отдали мошенникам 1,2 миллиона рублей, пытаясь купить кирпич

В четверг, 1 сентября, управление МВД по Калужской области сообщила об очередных жертвах мошенников в нашем регионе.

Они пытались купить кирпич и общались с потенциальным продавцом удаленно. Преступник прислал реквизиты для оплаты, получил деньги, а товар так и не прислал.

В одном случае мужчина потерял 700 тысяч рублей, в другом – женщина отдала 500 тысяч.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

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