В Калужской области два человека отдали мошенникам 1,2 миллиона рублей, пытаясь купить кирпич
В четверг, 1 сентября, управление МВД по Калужской области сообщила об очередных жертвах мошенников в нашем регионе.
Они пытались купить кирпич и общались с потенциальным продавцом удаленно. Преступник прислал реквизиты для оплаты, получил деньги, а товар так и не прислал.
В одном случае мужчина потерял 700 тысяч рублей, в другом – женщина отдала 500 тысяч.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
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