В Калуге директор компании попался на присвоении денег

В Калуге возбуждено уголовное дело о присвоении денег одной из компаний. В среду, 31 августа, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, директор снимал деньги с корпоративной карты якобы для выплаты зарплаты сотрудникам, а потом тратил на себя.

Предполагаемому виновнику грозит до шести лет лишения свободы.

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