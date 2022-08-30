Житель Калужской области угнал машину, чтобы доехать домой

В Ферзиковском районе местному жителю грозит до пяти лет лишения свободы за угон. Во вторник, 29 августа, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, мужчине нужно было добраться из Ферзиково домой, но денег на автобус у него не было. В одном из дворов угонщик увидел машину, завел ее, соединив провода, и поехал.

Доехав до своего дома, он бросил машину на дороге.

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