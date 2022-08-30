Мошенники под видом иностранной компании обманули калужанина на 2 миллиона рублей

В Калуге местный предприниматель стал жертвой мошенников, когда пытался заказать автозапчасти. Сумма ущерба составила два миллиона рублей, сообщили во вторник, 29 августа, в управлении МВД по Калужской области.

Предложение о сотрудничестве пришло бизнесмену на электронную почту. Преступник представился работником иностранной компании, а калужанин не заметил, что письмо пришло с электронной почты, которая незначительно отличается от реального адреса производителя деталей.

Обсудив условия поставки, житель Калуги перевел два миллиона, но запчасти ему так и не пришли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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