Жительницу Калуги оштрафовали за оплату покупок чужой картой

В Калуге суд вынес приговор женщине, которая нашла чужую банковскую карту в магазине. Во вторник, 30 августа, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Вместе с картой лежал листик с пин-кодом. Калужанка в этом же магазине отоварилась на 1445 рублей, а потом сняла в банкомате еще 3400.

Суд признал женщину виновной в хищении с банковского счета и оштрафовал на 12 000 рублей.

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