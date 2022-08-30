В Калужской области работники чугунолитейного завода украли четыре двигателя

В Людиново двое местных жителей признаны виновными в краже. Во вторник, 30 августа, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Мужчины работали на местном чугунолитейном заводе и решили украсть с предприятия электродвигатели.

В цех они пришли ночью, когда там больше никого не было.

Ущерб завод оценил в 70 000 рублей.

Один из виновников получил год исправительных работ, другой – год и три месяца. Пять процентов их дохода будет удерживаться в пользу государства.

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