В Калужской области работники чугунолитейного завода украли четыре двигателя
В Людиново двое местных жителей признаны виновными в краже. Во вторник, 30 августа, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
Мужчины работали на местном чугунолитейном заводе и решили украсть с предприятия электродвигатели.
В цех они пришли ночью, когда там больше никого не было.
Ущерб завод оценил в 70 000 рублей.
Один из виновников получил год исправительных работ, другой – год и три месяца. Пять процентов их дохода будет удерживаться в пользу государства.
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