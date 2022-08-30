Двое жителей Калуги перевели деньги мошеннику, притворившемуся проституткой

В Калуге два человека стали жертвами мошенника, пытаясь заказать интимные услуги. Во вторник, 29 августа, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, 21-летний мужчина из другого региона разместил объявление от имени девушки и разговаривал по телефону женским голосом. Один из потенциальных клиентов перевел ему 15 000, другой – 10 000 рублей.

Получив деньги, преступник переставал выходить на связь. Но его удалось задержать полицейским.

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество.

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