В Калуге участнику массовой драки в Анненках грозит 15 лет колонии

В Калуге завершилось расследование уголовного дела, возбужденного после массовой драки в микрорайоне Анненки, которая произошла 12 декабря прошлого года. В понедельник, 29 августа, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В лесу за домом №14а по улице Вишневского подрались два жителя Калуги и два парня из Юхновского района.

- На помощь калужанам прибежал 22-летний обвиняемый и его знакомый, - рассказали в СК. - Они увидели, что их товарища избивают, после чего обвиняемый сбил обидчика с ног и нанес ему ногами не менее пяти ударов в голову. Потерпевший, 20-летний житель Юхновского района, был доставлен в больницу, где несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в результате полученных телесных повреждений.

Предполагаемому виновнику грозит о 15 лет лишения свободы.

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