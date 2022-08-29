В Калужской области 40-летний мужчина до смерти избил знакомого за долг в 10 тысяч рублей

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. По версии следствия, он до смерти избил своего знакомого, сообщили в понедельник, 29 августа, в региональном управлении Следственного комитета.

Конфликт произошел в Кировском районе 20 августа во время празднования Дня села. Причиной стал долг в 10 тысяч рублей.

С черепно-мозговой травмой 36-летний пострадавший попал в больницу. Врачам не удалось спасти ему жизнь.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.