В Калуге работники автосервиса украли машину клиента

В Калуге двоим мужчинам, работавшим в автосервисе, грозит до 10 лет лишения свободы за кражу автомобиля. В понедельник, 29 августа, о возбуждении уголовного дела сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, владелец привез машину к сервису и припарковал на улице. Работники взяли ключи и перегнали машину в другой гараж. Мужчины собирались в счет своего долга отдать легковушку на разборку, но их успели задержать.

Ведется расследование уголовного дела.

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