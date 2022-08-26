В Калужской области вынесен приговор 27-летнему угонщику

27-летнего угонщика из Козельска приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима за угон. В пятницу, 26 августа, подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

В ноябре прошлого года мужчина увидел на улице Спортивной в Козельске незапертый автомобиль «Лада», ключи находились в замке зажигания. Преступник в пьяном виде поехал на чужом авто в Сосенский, а на обратном пути съехал в кювет.

Угон он совершил в тот момент, когда находился под следствием за кражу.

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