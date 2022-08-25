Калужанку избил мужчина с сайта знакомств

В Калуге 38-летний мужчина избил женщину, о встрече с которой договорился на сайте знакомств. В четверг, 26 августа. об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, калужанка сама приехала домой к обидчику, но вскоре разгорелся конфликт, и мужчина пустил в ход кулаки.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемому виновнику грозит до трех лет лишения свободы.

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