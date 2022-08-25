Калужане перевели телефонным мошенникам семь миллионов рублей

В Калуге еще семь человек стали жертвами телефонных мошенников. В общей сложности жители областного центра перевели преступникам семь миллионов рублей, сообщили в четверг, 25 августа, в управлении МВД по Калужской области.

Мошенники действовали по схеме, которая ранее уже не раз называлась: калужанам звонили от имени сотрудников банка и предупреждали, что их сбережения пытаются украсть. Чтобы обезопасить вклады, нужно было перевести деньги на якобы безопасный счет.

Телефоны, с которых звонили преступники, подменялись. На дисплеях жертв отображались реальные номера банков или полиции.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Виновников ищут.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.