В Калуге двух бывших полицейских начальников осудили за покровительство над вымогателями и мошенниками

Суд вынес приговор 21 жителю Калужской области и Чечни, которых признали виновными в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности, вымогательстве, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Среди виновников - бывший начальник Управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области Дмитрий Елистратов и бывший начальник отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Калуге Роман Арсенихин. Об этом в четверг, 25 августа, сообщили в региональном управлении Следственого комитета.

- Сообщники создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов, - рассказали в СК. - На Елистратова и Арсенихина возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества, пресечение любого вмешательства в эту деятельность со стороны правоохранительных органов. Помимо этого, используя возникающие спорные ситуации и гражданско-правовые отношения между субъектам предпринимательской деятельности, некоторые члены преступного сообщества занимались вымогательствами и хищениями крупных денежных сумм у бизнесменов и граждан путем их обмана.

Всего за два года существования преступного сообщества его члены извлекли доход в 44 миллиона рублей. Всех членов сообщества удалось выявить при оперативной поддержке ФСБ.

Приговором суда Елистратову и Арсенихину назначено наказание в виде 8,5 и 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Девять осужденных получили сроки от 1,5 до 11 лет лишения свободы, еще девять соучастников приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 6 лет условно, один фигурант приговорен к наказанию в виде принудительных работ.

Кадры оперативной съемки.

Материалы уголовного дела собраны следствием в 819 томов, в ходе расследования было допрошено несколько сотен человек.

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