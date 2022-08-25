Жителя Калуги осудили на девять лет за торговлю наркотиками
В Калуге 26-летний мужчина осужден за торговлю наркотиками через закладки. В четверг, 25 августа, об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Калужанина задержали в декабре прошлого года.
Мужчина сделал девять закладок с героином. Всего у него нашли 60 граммов запрещенного вещества.
Виновника отправили в колонию строгого режима на девять лет.
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