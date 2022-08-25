В Калуге 33-летнего мужчину обвиняют в убийстве отчима

В Калуге завершилось расследование уголовного дела, возбужденного после убийства на улице Стекольной 9 июня. Об этом 24 августа сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 33-летний мужчина убил 49-летнего отчима ножом. Ранее между мужчинами постоянно происходили ссоры.

В ближайшее время начнется суд. Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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