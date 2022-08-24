У жителя Калуги, пока он работал, украли автомобиль

В среду, 24 августа, УМВД по городу Калуге сообщает о возбуждении уголовного дела о краже.

Житель Калуги сообщил в дежурную часть, что у него украли автомобиль отечественного производства. Сумма ущерба составила 130 000 рублей.

Потерпевший был на работе, к нему зашел знакомый и сказал, что на улице Калуги увидел, как в его автомобиле ехал другой мужчина.

Владелец поспешил к месту парковки и убедился, что машина пропала.

Полиция установила подозреваемого, им оказался 28-летний житель Калуги.

Предположительно, фигурант увидел на улице чужой автомобиль. Огляделся, понял, что никто не наблюдает за ним, проник в салон, завел двигатель и уехал.

Далее он оставил автомобиль в лесу недалеко от своего дома.

Затем он специально не подходил к машине, чтобы не заметили посторонние.

Через несколько дней на машине фигурант уехал в другой город, где поменял колеса. Старый комплект сдал в скупку, деньги потратил.

28-летний калужанин еще будет объяснять, зачем он украл чужой автомобиль.

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