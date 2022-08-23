Мужчина фиктивно зарегистрировал на себя фирму в Калужской области

Во вторник, 23 августа, УМВД России по Калужской области сообщают о результатах оперативной работы.

Отдел экономической безопасности получил оперативную информацию о незаконном создании ООО с использованием подставного лица.

По предварительной версии, к 55-летнему жителю Калужской области обратился неизвестный с предложением заработать. Незнакомец просил зарегистрировать фирму в налоговом органе на территории Калуги на свое имя. За это пообещал хорошо заплатить.

Мужчина согласился, обсудил при встрече все нюансы. Потом собрал документы и предоставил их в ИФНС города.

При регистрации ставил везде свою подпись.

Когда документы были готовы, фигурант встретился с заказчиком и получил оплату за работу. Деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании документов для создания юридического лица. Расследование продолжается.

Мужчине грозят исправительные работы на срок до двух лет.

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