В Калужской области 58-летний мужчина убил соперника топором по голове

В субботу, 20 августа, СУ СК России по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве.

Предварительно известно, что 58-летний ранее судимый житель Мосальска в апреле 2022 года был у себя дома в компании 56-летнего знакомого. Мужчины выяснили, что оба симпатизируют одной женщине. Между ними возникла неприязнь, тогда подозреваемый схватил топор и ударил им дважды по голове соперника. Потерпевший умер на месте.

А фигурант решил скрыть следы преступления: перенес тело на соседний участок, спрятав в помещении уличного туалета. Тело обнаружили лишь в августе в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Подозреваемый задержан на 48 часов. Следствие настаивает на заключении под стражу. Расследование продолжается.

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