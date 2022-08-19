В Калуге 34-летняя женщина украла из штанов мужчины 85 тысяч рублей

В Калуге 34-летнюю женщину подозревают в грабеже. В пятницу, 19 августа, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Как рассказали в полиции, калужанка находилась в гостиничном номере с мужчинами. Она увидела деньги, торчащие из кармана брюк, которые лежали на стуле, и решила украсть. Когда женщина вытащила купюры и положила их в свое белье, это заметил владелец денег. Он окликнул знакомую, но та успела убежать.

Предполагаемой виновнице грозит до четырех лет лишения свободы по статье «Грабеж».

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