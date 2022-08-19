Двоим 18-летним калужанам грозит 20 лет колонии за наркотики
В Калуге двое 18-летних парней обвиняются в попытке продать наркотики. В пятницу, 19 августа, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
В прошлом году у них нашли 180 граммов запрещенного вещества. Как полагают следователи, наркотики калужане собирались продавать с помощью закладок.
Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
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