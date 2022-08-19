В Калуге вынесли приговор мужчине, который угрожал выстрелить в полицейских
Жителя Калуги признали виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции. В пятницу, 19 августа, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Конфликт произошел на улице Пухова в апреле нынешнего года.
Пьяный калужанин ломился в дверь к незнакомой женщине. Она вызвала полицию.
Но хулиган начал угрожать сотрудникам патрульно-постовой службы пневматическим пистолетом.
Суд отправил виновника в колонию строгого режима на два года.
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