В Калуге вынесли приговор мужчине, который угрожал выстрелить в полицейских

Жителя Калуги признали виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции. В пятницу, 19 августа, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Конфликт произошел на улице Пухова в апреле нынешнего года.

Пьяный калужанин ломился в дверь к незнакомой женщине. Она вызвала полицию.

Но хулиган начал угрожать сотрудникам патрульно-постовой службы пневматическим пистолетом.

Суд отправил виновника в колонию строгого режима на два года.

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