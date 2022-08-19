Трое калужан перевели телефонным мошенникам почти 4 миллиона рублей

В Калуге еще три человека стали жертвами телефонных мошенников. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Преступник позвонил калужанину и представился сотрудником банка. Он рассказал, что кто-то пытается украсть деньги клиента. Для безопасности их нужно было перевести на безопасный счет. Мужчина поверил и перевел мошеннику 900 тысяч рублей. После этого он взял кредит в 1,6 миллиона рублей и также выслал все деньги на тот же счет. Только после этого житель Калуги понял, что его обманули.

По такой же схеме две женщины лишились в общей сложности 1,2 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела. Виновников ищут.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.