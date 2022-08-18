В Калуге на два года осудили мужчину, который помочился на Вечный огонь на площади Победы

В четверг, 18 августа, в Калуге вынесен приговор 22-летнему мужчине, который в мае нынешнего года помочился на Вечный огонь на площади Победы и опубликовал фото в социальной сети. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Молодого калужанина признали виновным по статье об осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества.

Мужчина проведет два года в колонии-поселении. Кроме того, в течение трех лет ему будет запрещено размещать информацию в интернете.

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