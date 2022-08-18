Жительницу Калужской области отправили в колонию за неуплату алиментов

В Калужской области суд вынес приговор 36-летней жительнице Бабынинского района, которую признали виновной в неуплате алиментов. В четверг, 18 августа, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Общий долг перед детьми у калужанки превысил миллион рублей.

Виновница проведет в колонии общего режима один год.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.