В Калужской области 22-летний москвич убил мужчину за непристойное поведение

В Калужской области 22-летнему жителю Москвы грозит до 15 лет лишения свободы за убийство. В ближайшее время начнется суд, сообщили в среду, 17 августа, в региональном управлении Следственного комитета.

Конфликт произошел 9 мая.

По версии следствия, обвиняемый с семьей приехал на дачу к своей матери в Тарусский район. В гостях у женщины были также ее знакомые. Среди них – 33-летний мужчина, который, как говорят свидетели, хамил, непристойно шутил и не реагировал на замечания. Из-за этого молодой москвич дважды ударил его ножом. Травмы оказались смертельными.

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