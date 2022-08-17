Калужанка взяла 55 000 рублей за оформление водительского удостоверения и потратила их

В Калуге 37-летнюю женщину подозревают в мошенничестве. В среду, 17 августа, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Калужанка рассказала своей знакомой из соседнего региона, что может за деньги оформить водительское удостоверение. Та девушка передала информацию своему знакомому, а он перевел жительнице Калуги 55 000 рублей.

Но мошенница никаких документов не оформила и перестала выходить на связь.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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