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В Калуге 65-летний мужчина угрожал женщине стилетом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.08.2022 11:15 0 153
В Калуге 65-летний мужчина угрожал женщине стилетом

В четверг, 4 августа, УМВД России по городу Калуге сообщает о возбуждении уголовного дела об угрозе убийством.

Предварительно известно, что 65-летний калужанин устроил конфликт со знакомой из-за ее слов в свой адрес.

Во время ссоры мужчина стал угрожать женщине убийством, держа в руках холодное оружие – стилет.

Испуганная калужанка закрылась в комнате и вызвала полицию. Участковый, прибывший на место, изъял из рук агрессивного мужчины холодное оружие.

Нападавший под подпиской о невыезде. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.08.2022 11:15 0 153
Тэги: криминал умвд
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