В Калуге лжегазовщик обманул пенсионерку на 70 000 рублей

В четверг, 4 августа, УМВД России по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела о краже.

В дежурную часть обратилась женщина, сообщив, что у нее украли более 70 000 рублей.

По словам пенсионерки, к ней в квартиру постучал мужчина, сказал, что он из газовой службы и нужно проверить газовую плиту. Однако удостоверения не предъявил.

Женщина проводила его на кухню. Мужчина, выполнив проверку, сказал ей о цене услуги. В этот момент позвонили в дверь, работник сообщил, что это его руководитель пришел с проверкой.

После ухода начальника женщина с работником прошла в комнату, где хранились деньги. При постороннем женщина достала конверт с деньгами и расплатилась. Затем пошла провожать мужчину к выходу, он шел вторым.

Закрыв за незнакомцем дверь и вернувшись в комнату пенсионерка увидела, что деньги пропали.

В рамках уголовного дела идет следствие, причастные устанавливаются.

Полиция просит калужан быть бдительнее и не пускать в дом посторонних.

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