В Калужской области 28-летний мужчина убил многодетную мать на глазах у ребенка

В среду, 3 августа, прокуратура Калужской области рассказала об убийстве многодетной матери в Жиздринском районе.

Предварительно известно, что 2 августа, вечером, 28-летний мужчина поссорился с 36-летней женщиной на бытовой почве.

В присутствии несовершеннолетнего ребенка он схватился за нож и нанес женщине несколько ранений, от которых она скончалась.

После чего подозреваемый уничтожил следы преступления и скрылся.

Мужчину задержали. Прокуратура будет настаивать на заключении его под стражу.

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