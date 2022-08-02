Несколько жителей Калужской области лишились денег, рассчитывая на поездку на автомобиле

Во вторник, 2 августа, УМВД России по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении 19-летнего жителя Ростовской области.

По предварительной версии, 19-летний фигурант разместил в интернете объявление об организации поездки на автомобиле в другой город. На объявление откликнулся мужчина.

Тогда подозреваемый, не собираясь никого везти, скинул потерпевшему ссылку на сайт-двойник, который не отличался от платформы по организации поездок.

Потерпевший, перейдя по ссылке, ввел данные карты, после чего с его счета списались 20 000 рублей. А сам фигурант перестал выходить на связь.

Правоохранители выяснили и возможную причастность парня к аналогичной ситуации, когда калужанка потеряла 14 000 рублей.

А деньги ростовский парень потратил на личные нужды.

Сейчас фигурант под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.