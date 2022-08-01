52-летний житель Калужской области хотел откупиться от полиции, но получил уголовное дело за взятку

В понедельник, 1 августа, прокуратура Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела о покушении на дачу взятки начальнику отдела полиции.

52-летний житель Людинова в апреле текущего года решил дать взятку в 300 тысяч рублей начальнику отдела полиции, чтобы тот взамен прекратил расследование преступлений, совершенных фигурантом.

Начальник отдела полиции от взятки отказался, и теперь к «заслугам» людиновца добавят и покушение на дачу взятки должностному лицу.

Уголовное дело передано в суд.

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