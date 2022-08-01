Сотрудница магазина в Калуге присвоила более 1 миллиона 500 тысяч рублей

В понедельник, 1 августа, прокуратура Калужской области сообщает о направлении в суд уголовного дела о хищении в особо крупном размере.

Жительница Калуги работала продавцом-консультантом в коммерческой организации. У нее был доступ к сейфу с деньгами, на которые компания закупала продукцию.

Менее чем за год, с августа 2018 года по июнь 2019 год, калужанка присвоила себе из сейфа более 1 млн 500 тысяч рублей.

Уголовное дело теперь рассмотрит суд. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.

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