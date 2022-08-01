В нарколаборатории на окраине Калужской области производили более 100 кг запрещенки
В понедельник, 1 августа, УМВД России по Калужской области сообщили о совместной работе с МВД России по выявлению крупной нарколаборатории в Калужской области. Уже задержаны ее работники, которые произвели более 100 кг запрещенного вещества.
По предварительной информации, организовали лабораторию жители Иркутской области.
Мужчина искал работу с хорошей оплатой, откликнулся на объявление в интернете и уговорил свою сожительницу заняться наркобизнесом.
Анонимный руководитель через курьера передал им стартовый капитал в 2 млн рублей и сказал приобрести дом в малонаселенной деревне на окраине Калужской области.
На оставшиеся деньги мужчина и женщина возвели постройку и купили оборудование для своей химической лаборатории.
Через курьеров и тайники криминальная пара получила необходимые химикаты.
Следуя инструкциям, производили наркотики. О своей работе они докладывали заказчику, который еженедельно переводил им зарплату на электронный кошелек.
Спустя время куратор дал задание всю партию – 100 килограммов наркотического вещества – отвезти в определенное место.
В этот момент оперативники с поличным задержали наркодельцов у лаборатории.
Фигуранты находятся под стражей. Идет следствие. Все причастные устанавливаются.
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