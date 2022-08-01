В нарколаборатории на окраине Калужской области производили более 100 кг запрещенки

В понедельник, 1 августа, УМВД России по Калужской области сообщили о совместной работе с МВД России по выявлению крупной нарколаборатории в Калужской области. Уже задержаны ее работники, которые произвели более 100 кг запрещенного вещества.

По предварительной информации, организовали лабораторию жители Иркутской области.

Мужчина искал работу с хорошей оплатой, откликнулся на объявление в интернете и уговорил свою сожительницу заняться наркобизнесом.

Анонимный руководитель через курьера передал им стартовый капитал в 2 млн рублей и сказал приобрести дом в малонаселенной деревне на окраине Калужской области.

На оставшиеся деньги мужчина и женщина возвели постройку и купили оборудование для своей химической лаборатории.

Через курьеров и тайники криминальная пара получила необходимые химикаты.

Следуя инструкциям, производили наркотики. О своей работе они докладывали заказчику, который еженедельно переводил им зарплату на электронный кошелек.

Спустя время куратор дал задание всю партию ­– 100 килограммов наркотического вещества – отвезти в определенное место.

В этот момент оперативники с поличным задержали наркодельцов у лаборатории.

Фигуранты находятся под стражей. Идет следствие. Все причастные устанавливаются.

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