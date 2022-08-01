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Пенсионерка из Калуги отдала курьеру-мошеннику 100 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.08.2022 13:30 1 396
Пенсионерка из Калуги отдала курьеру-мошеннику 100 тысяч рублей

В понедельник, 1 августа, УМВД по Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении 26-летнего мужчины.

Житель соседнего региона похитил у пожилой женщины 100 тысяч рублей.

Предварительно известно, что пенсионерке позвонил незнакомец и сказал, что ее внучка виновна в ДТП, а чтобы избежать уголовного наказания, нужно заплатить компенсацию пострадавшим в аварии. Только вот деньги нужно передать именно через курьера.

Домой к пенсионерке под видом курьера приехал 26-летний мужчина.

Пострадавшая отдала ему 100 тысяч рублей.

В свою очередь фигурант перевел деньги на счета, указанные ему третьими лицами, а часть похищенного он оставил себе как вознаграждение.

Расследование продолжается, мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.08.2022 13:30 1 396
Тэги: мошенники умвд
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