Пятеро калужан перевели телефонным мошенникам пять миллионов рублей

В Калуге еще пять человек стали жертвами телефонных мошенников. Всех людей обманули по одной схеме, сообщили в пятницу, 29 июля, в управлении МВД по Калужской области. Общая сумма ущерба – около пяти миллионов рублей.

Подробности полицейские рассказали на примере одной пенсионерки.

Бабушке позвонили и сказали от имени сотрудника банка, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит. Преступник попросил снять все деньги и перевести их на безопасный счет. Пенсионерку не остановили даже предупреждения сотрудницы банка, куда она пришла за деньгами.

Позже эта же калужанка оформила займ и перевела всю сумму мошенникам якобы для аннулирования задолженности.

До отделения пенсионерка ездила на такси, которое ей оплачивали преступники.

Она поняла, что стала жертвой мошенников, только через несколько дней.

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