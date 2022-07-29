В Калужской области задержан мужчина, ударивший ножом знакомого

В городе Кондорово задержан 33-летний мужчина, которого подозревают в нападении на знакомого. В пятницу, 29 июля, об этом сообщили в управлении Росгвардии по Калужской области.

Конфликт произошел на улице Некрасова. По предварительной информации, один мужчина ударил другого ножом в живот.

Причины происшествия устанавливаются.

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