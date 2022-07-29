В Калужской области мошенник обещал водительские удостоверения и пропал с деньгами

В Козельском районе трое местных жителей стали жертвой мошенника. Предполагаемому преступнику 31 год, он задержан, сообщили в пятницу, 29 июля, в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, мужчина обещал поспособствовать в получении водительского удостоверения. А на самом деле никаких связей не имел, оставил деньги себе и перестал выходить на связь.

Общая сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей.

Сейчас ведется расследование.

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