В Калуге задержан серийный похититель велосипедов

В Калуге 25-летнего мужчину подозревают в краже 13 велосипедов. В четверг, 28 июля, об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Калужской области.

По версии следствия, вор повреждал домофоны, разрезал тросы и увозил велосипеды, чтобы потом продать.

Общий ущерб оценивается в 150 тысяч рублей.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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